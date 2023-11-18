Лолита обратилась к Цекало с неожиданной просьбой: ответ бывшего сбил ее с толку

Лолита Милявская была замужем пять раз. Эпатажная певица никогда не испытывала недостатка внимания со стороны противоположного пола. Публика до сих пор скучает по ее тандему с Александром Цекало: они были вместе и на сцене, и в реальной жизни. Увы, в 2000 году семья распалась — миллионы поклонников были разочарованы.

Исполнительница признается, что в какой-то момент их отношения превратились скорее в бизнес-проект. После развода супруги уже не были близки. Однако недавно Лолите пришлось обратиться к бывшему мужу с просьбой: артистке нужно было разрешение на исполнение их старой совместной песни.

Реакция Цекало сильно удивила Милявскую. Экс-супруг без промедления согласился подписать документы. И добавил, что Лолита может забрать себе все их совместное творчество. Историей звезда поделилась в рамках YouTube-шоу «Без воды».