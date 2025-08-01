Логику запечатали сильнее, чем Годжо Сатору во 2 сезоне: эти 5 сюжетных дыр создатель «Магической битвы» наотрез отказался исправлять

Финал «Магической битвы» оставил после себя не только фанатские слёзы и споры про силу Сукуны, но и приличный список сюжетных вопросов. Гэгэ Акутами создал мощную и стильную мангу, но, как это часто бывает с большими историями, не всё получилось гладко.

Некоторые дыры в сюжете зияют до сих пор — и особенно обидно, что автор даже не попытался их заделать. Хотя жаловались на них изрядно.

План Гето, который растворился

Сугуру Гето — один из самых сильных персонажей всей истории. Его путь от идеалиста до злодея был выписан с драмой и глубиной. Он мечтал уничтожить всех не-колдунов, чтобы прекратить проклятия — идея спорная, но продуманная. В «Jujutsu Kaisen 0» это был стержень конфликта. А дальше? Всё.

Идеология исчезла, его сторонники болтались фоном, а мотивации — как будто никогда и не было.

Глобальный замес? Забудьте!

Сюжет «Игр на выбывание» завязан на грандиозной цели: слияние человечества с Тэнгэном ради новой эволюции. Это был один из главных планов Кэндзяку — и выглядело амбициозно.

Но стоило вступить в игру Сукуне, как вся эта линия была брошена. Слияние? Отменяется. Причины? Неясны. Как и последствия. Арка просто исчезла в дымке. Фанаты до сих пор не понимают — случилось ли оно вообще.

Расширение территории из ниоткуда

Почти каждая техника в манге получает объяснение. Почти. «Домейн экспаншн» Юдзи Итодори буквально возникает из воздуха. Он резко обретает уровень, позволяющий драться с Сукуной на равных. Эмоционально — круто. Логически — халтура.

Где развитие? Где подготовка? Создаётся ощущение, что Юдзи стал проклятым супергероем просто потому, что «надо по сюжету».

Юта в теле Годжо: круто, но непонятно

Один из самых шокирующих моментов финала — Юта переселяется в тело Годжо и использует «Безграничность» и Шесть Глаз. Эпично? Безусловно. Но как это работает? Почему это вообще возможно?

Почему после возвращения в своё тело он не сохранил способности — или сохранил? Объяснений нет. Просто мощная сцена, из которой вырезали инструкцию по применению.

Происхождение Юдзи: недосказанная история

И наконец — родословная главного героя. Мама под контролем Кэндзяку, отец — таинственный носитель силы, сам Юдзи — «идеальный сосуд» для Сукуны. Это мощная драматическая основа. Вот только времени на её раскрытие не нашлось.

Прошли мимо, едва обозначив, кто он вообще такой. Хотя именно эти детали могли сделать финал в разы глубже и эмоциональнее.

Красивая конструкция с кривыми швами

«Магическая битва» останется громким и важным явлением — с этим никто не спорит. Но история, в которой столько любви к персонажам, боёвке и пафосу, заслуживала чуть большего внимания к собственным же обещаниям.

Акутами сделал ставку на энергию и масштаб, но кое-где забыл достроить фундамент. Получилось эффектно, но, увы, совсем не идеально.

Именно поэтому манга и аниме, так или иначе, вошли в историю жанра, но точно не в список «лучших всех времен».

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