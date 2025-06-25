Логику взяли в заложники: у «Следа» 3000+ серий, и россияне выбрали самые дикие из них — от секса в космосе до мертвого пельменя

Ну и проклятый шашлык, куда же без него.

С 2007 года сериал «След» наглядно доказывает: границы логики и здравого смысла — это не про него. Более 18 лет в эфире, тысячи эпизодов и миллионы зрителей, среди которых всё чаще — те, кто родился уже после выхода первой серии. Неудивительно, что в соцсетях снова набрал популярность тред о самых диких, запоминающихся и, «настолько плохих, что хороших» сериях о приключениях сотрудников легендарного ФЭС.

И мы выбрали главные жемчужины.

Секс в космосе, убийство на Земле

Начнём с классики: жена убивает мужа, потому что поверила, будто… тот должен был улететь в космос и участвовать в эксперименте по зачатию ребёнка в невесомости с коллегой. Сама идея — будто бы выдрана из конспирологического паблика, но нет — это официальный сюжет серии №470 под названием «Проводы комонавтов». Абсурд? Да. Великолепно? Тоже да.

«Моя Римская империя»: и пошел брат на брата

Серия рассказывает о старшем брате, который убивает младшего — якобы из ревности к матери, которая поддерживает младшего в решении сделать специфическую операцию. Всё это приправлено моральными страданиями и дикими перепадами тональности.

«И это сняли в России! Моя Римская империя!» — восхищается зрительница.

Бойцовский клуб на минималках

Одна из самых тревожных серий под названием «Нокаут»: группа подростков устраивает флешмоб, в рамках которого нападает на случайных прохожих. Начинается всё с убийства ни в чем не повинной женщины кирпичом. Финал: задержаны 8 человек, но по данным следствия — участников около 40. Жуткая история без моральных выводов, зато с ощутимым ощущением безысходности.

Горький цитрус

Есть и серия, где школьница мстит преподавателям за смерть младшего брата, отравляя их эфирными маслами. А еще из этой серии зрители узнают, что нельзя резко поднимать упавшего человека, ведь ему таким образом можно случайно сломать шею. В итоге — цепочка отравлений, тонны боли и трагичный финал. Кто сказал, что «След» не может быть драмой?

«Смерть пельменям»

Иногда глупость — тоже форма искусства. В серии «Смерть пельменям» человек умирает прямо на улице… в костюме пельменя. Мотив никто уже не помнит, но зрелище — легендарное. Только «След» способен начать расследование с такой абсурдной завязкой и довести дело до суда с полной серьёзностью.

«Проклятый» шашлык

Сценаристы решили: просто несчастный случай — это не по-нашему. В серии, где герои погибли после шашлыков, виноваты оказались… ветки. Не то дерево выбрали ребята, чтобы пожарить мяско — и отравились. Но, поскольку сериал не может закончиться без наказанного, под суд уходит бабушка. Доказательств нет, мотивов тоже — зато у нас есть виновная. Баланс восстановлен.

Убийца — художник

Мальчик стал свидетелем интима своей матери с мужчиной, испугался и нарисовал увиденное. А убийца использовал рисунок, чтобы свалить вину на другого — дорисовав нож и кровь. Всё бы ничего, но атмосфера в серии — почти как в «Твин Пиксе»: тревожно, вязко, медленно, а еще ты переживаешь за ребёнка, которого использовали в кровавом спектакле.

В «Следе» может быть что угодно: космос, ведьмы, киберпреступники, медики-убийцы, фальшивые двойники и отравленные сливы. И именно в этом, похоже, и есть секрет долгожительства шоу. Пока другие сериалы боятся показаться смешными, «След» с радостью превращает каждую серию в мем. И мы, как ни странно, продолжаем смотреть.

Ранее мы писали: Смерть Алексея Чадова в «Игре на выживание» была безумно нелепой: одно клише на другом — но это даже не самое плохое