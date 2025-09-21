Меню
«Логика вылазит из штанов и узких маек»: некогда любимый военный фильм с Мироновым спустя годы окрестили «антисоветской поделкой»

21 сентября 2025 19:34
Уже по сюжету понятно, что понравится не всем.

В конце 80-х советский кинематограф качнуло в сторону тем, которые раньше либо обходили стороной, либо подавали строго «по инструкции». Так появился фильм «Перед рассветом» (1989) — малоизвестная военная драма с Евгением Мироновым в роли юного лейтенанта НКВД.

На «Кинопоиске» у картины вполне приличные 7,6, но оценок меньше десяти тысяч — явно не хит народного проката.

Завязка звучит интригующе: эшелон с заключёнными попадает под обстрел, и выживают лишь трое — лейтенант, уголовник и политзаключённый. Дальше начинается странный путь-бродилка по прифронтовой зоне, где герои постепенно меняют роли.

В итоге именно репрессированный становится фактическим лидером, а охранник теряет почву под ногами и идеологические ориентиры. И вот тут начинаются главные претензии зрителей.

Комментаторы «Киноафиши» фильм называют «антисоветской поделкой» — мол, вместо живых характеров зрителю выдают картонные лозунги.

«Свои» враги оказываются лучше «чужих», «контра» вдруг открывается как настоящий патриот, а каждый второй диалог звучит как агитка.

Под благостную музыку герои встречают добрых женщин, слушают хрестоматийные речи о раскулачивании и в финале уходят к церкви на жертвенную голгофу.

«Ложь прямо вылазит из своих штанов и узких маек», «Стыдно за актеров», «Кинопомои этапа перестройки», — сокрушаются в Сети.

Для одних это смелая попытка разговора о травмах советского прошлого, для других — «дешёвка горбачёвской эпохи», где художественный слой утонул под кучей идеологических «надо сказать так».

Ранее мы писали: Иностранцы плакали и аплодировали: военный фильм из 70-х довел до слез даже короля Норвегии — а в СССР его не приняли

Фото: Кадр из фильма «Перед рассветом» (1989)
Алексей Плеткин
