Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России

За солистом группы Rammstein уже неоднократно замечали интерес к славянским звездным девушкам. Долгое время Тиллю Линдеманну приписывали роман со Светланой Лободой. Певцы активно подогревали слухи, появляясь вместе на общих мероприятиях в Европе. А когда исполнительница родила дочку и назвала ее Тильда, все решили, что таким образом она раскрыла личность отца девочки.

Тем не менее в последнее время Линдеманн, судя по всему, переключился на другую звезду, оставив Лободу в прошлом. На днях в Сети появился новый довольно эпатажный клип на песню Zunge, снятый российской актрисой Анной Цукановой-Котт. В кадре немецкий музыкант страстно целует Аглаю Тарасову.

Поклонники группы Rammstein без труда вспомнили, что пару лет назад эта артистка уже появлялась в видеороликах коллектива.

В клипе на композицию Ich hasse Kinder она сыграла жену персонажа Линдеманна. Тогда по сюжету между ними тоже не обошлось без интимных поцелуев. И примерно в то же время источники и начали утверждать, что немец расстался с Лободой.

По всей видимости, певец не устоял перед обаянием Тарасовой. А ведь российские зрители не особенно жалуют актрису, считая ее одной из самых бездарных кинозвезд нового поколения.