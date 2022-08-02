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Лобода ответила на обвинения во лжи: вот что она заявила

2 августа 2022 13:20
Лобода ответила на обвинения во лжи: вот что она заявила

Артистка разрешила многолетние споры поклонников.

Светлана Лобода раскрыла настоящее имя своей младшей дочери. Как оказалось, певица четыре года скрывала от фанатов правду.

Второй раз матерью артистка стала весной 2018 года, однако решила скрыть от поклонников имя отца девочки. Многие были уверены, что отцом наследницы певицы стал немецкий музыкант Тилль Линдеманн, что Лобода косвенно подтверждала, называя дочь Тильдой. Однако, как недавно проговорилась артистка, на самом деле ребенка зовут Матильда, что шокировало фанатов. Многие начали обвинять исполнительницу во лжи: якобы она специально не опровергала слухи о связи с солистом Rammstein, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Как оказалось, домыслы поклонников не являются правдой.

«Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь Тильда-Матильда. Тиллечка — уменьшительно-ласкательно», — заявила артистка в своих социальных сетях.

По словам Лободы, ее дочь носит двойное имя, а в жизни она использует обе его части. При этом певица предпочла никак не комментировать очередную волну слухов о романе с Линдеманном и его возможном отцовстве.

Фото: Архивы пресс-службы Светланы Лободы
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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