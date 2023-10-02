Лобода отличилась со знаком минус на свадьбе: все гости были в ужасе

Прежде чем позвать Светлану Лободу на торжество, нужно хорошенько взвесить все за и против. От певицы можно ждать чего угодно. Те, кто побывал на свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко, знают об этом не понаслышке.

Знаменитость выступала перед родными и близкими молодоженов — никто не ждал никакого подвоха. И поначалу все действительно шло как по маслу. Но затем всем стало очевидно: приглашенной звезде лучше петь, а не говорить.

Исполнительница пожелала произнести поздравительную речь и опозорилась. От выходки эпатажной блондинки присутствующие были в ужасе. Оказалось, что она до конца не понимала, где находится, кого и с чем поздравляет.

Так, очаровательную невесту, которая увела мужа у Ольги Бузовой, Лобода назвала именинницей. Праздничное настроение было заметно испорчено, как и репутация артистки.