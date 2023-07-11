Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно

Александр Ильин стал популярен благодаря ситкому «Интерны». Актер сыграл разгильдяя Семена Лобанова, который доставлял доктору Быкову немало хлопот.

Ильин с детства мечтал сниматься в кино. И это неудивительно, ведь он происходит из известной актерской семьи. Его дед, Адольф Ильин, начал играть в фильмах еще в 50-е годы. Артиста можно увидеть в лентах «Королева бензоколонки», «Строговы», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и других.

Дед Александра обладал специфической внешностью, поэтому его редко приглашали на главные роли. У Адольфа Алексеевича было брутальное лицо, насупленный взгляд и грузная фигура.

Одним словом, «Лобанову» не повезло с наследственностью.

Глядя на деда, становится понятно, откуда у актера такая брутальность.

Отец Александра, Александр Ильин-старший, и его дядя Владимир Ильин тоже известные актеры. Кроме того, в 00-х был популярен и брат «Лобанова». Алексей Ильин снялся в одной из ролей сериала «Кармелита». В нашумевшей мыльной опере он сыграл Максима Орлова.