Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно

Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно

11 июля 2023 10:15
Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно

Актер происходит из известной династии.

Александр Ильин стал популярен благодаря ситкому «Интерны». Актер сыграл разгильдяя Семена Лобанова, который доставлял доктору Быкову немало хлопот.

Ильин с детства мечтал сниматься в кино. И это неудивительно, ведь он происходит из известной актерской семьи. Его дед, Адольф Ильин, начал играть в фильмах еще в 50-е годы. Артиста можно увидеть в лентах «Королева бензоколонки», «Строговы», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» и других.

Дед Александра обладал специфической внешностью, поэтому его редко приглашали на главные роли. У Адольфа Алексеевича было брутальное лицо, насупленный взгляд и грузная фигура.

Одним словом, «Лобанову» не повезло с наследственностью.

Глядя на деда, становится понятно, откуда у актера такая брутальность.

Отец Александра, Александр Ильин-старший, и его дядя Владимир Ильин тоже известные актеры. Кроме того, в 00-х был популярен и брат «Лобанова». Алексей Ильин снялся в одной из ролей сериала «Кармелита». В нашумевшей мыльной опере он сыграл Максима Орлова.

Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно
Фото: кадр из фильма "Объективные обстоятельства" (1988), кадры из сериала "Интерны" (2010-2016)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше