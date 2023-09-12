Лиззи Макгуайер или Ханна Монтана? Этот тест ответит, кто вы из героинь сериалов Дисней

При упоминании компании Disney большинство из нас сразу же вспомнят про мультфильмы. “Белоснежка”, “Спящая красавица”, “Король Лев”, - вот только несколько названий, знакомых и любимых с самого детства. Однако в 1990-х годах компания занялась производством не только анимационных фильмов и сериалов, но и игровых шоу, направленных на подростковую аудиторию. Пионером стал сериал “Флэшфорвард”, рассказывающий о повседневной жизни и приключениях друзей - парня по имени Такер и девушки по имени Ребекка. Главные роли в нем сыграли Бен Фостер (впоследствии он снимался в фильме “Высоты свободы” и боевике “Люди Икс 3: Последняя битва”) и Джуэл Стейт (“Светлячок”, “Миссия “Серенити”, “Семь дней”). С каждым годом производство оригинальных сериалов становилось все более масштабным, у компании появился свой филиал в Латинской Америке. В России самыми наибольшей популярностью пользовались шоу “Лиззи Магуайер”, “Ханна Монтана” и латиноамериканские проекты “Виолетта” и “Я Луна”. В подростковом возрасте многие девочки, наблюдая за своими экранными сверстницами, мечтали стать на них похожими. Пройдите наш новый тест и узнайте, с какой героиней диснеевских шоу у вас много общего.

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