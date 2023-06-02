Лизу Лаптеву из фильма «Одиноким предоставляется общежитие» не узнать: от нее осталась половина

Татьяну Агафонову, знакомую всем по ролям в кинохитах «Одиноким предоставляется общежитие» и «Интердевочка», судьба почти никогда не баловала. Она рано осиротела, а ее воспитанием занималась бабушка. Повзрослев, девушка сначала решила пойти по стопам родителей и выучиться на врача. Однако довольно быстро она перешла учиться в школу-студию МХАТ.

И поначалу казалось, что все у нее складывается удачно: учеба в престижной актерской школе, роли в известных кинокартинах. Но вскоре везение снова закончилось. И вместо хороших ролей Татьяне предлагали такое, из-за чего она и вовсе предпочла уйти из профессии.

Не везло ей и в личной жизни. Актриса всю жизнь мечтала встретить высокого статного красавца, выйти за него замуж, родить детей. Однако ничему из этого не суждено было сбыться. Татьяна Агафонова так и осталась одинокой, без мужа и без детей. А в 43 года ее к тому же сразил инсульт. Голод, одиночество, большие проблемы со здоровьем и уход из профессии — все это сильно отразилось на внешности известной актрисы. И сейчас уже не узнать ту Лизу Лаптеву из фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Теперь это сильно постаревшая женщина, которая поражает своей худобой и морщинами.