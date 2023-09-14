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Лизу Галкину превратили во взрослую женщину: народ в ужасе от этого фото

14 сентября 2023 14:45
Лизу Галкину превратили во взрослую женщину: народ в ужасе от этого фото

Эксперименты с макияжем пришлись по вкусу далеко не всем.

Лиза Галкина с первых дней жизни находится под пристальным вниманием публики. Наследница Аллы Пугачевой растет на глазах миллионов поклонников, и иногда стремление девочки стать взрослой шокирует фанатов.

Так, в своем блоге Примадонна поделилась кадром, на котором Лиза предстает при полном параде. Девочка накрасила глаза и губы, добавила румяна, а завершила образ эффектной прической, уложив волосы на плойку.

Подобный образ смутил пользователей Сети. В комментариях одни осудили Пугачеву за то, что позволила дочери экспериментировать с внешностью. Другие же призвали артистку не торопить взросление дочери, которая должна наслаждаться своим детством.

Лизу Галкину превратили во взрослую женщину: народ в ужасе от этого фото

«Зачем было красить маленького ребенка?», «Такая красивая девочка, не понимаю, к чему этот макияж», «Взяли и состарили малышку», — пишут удивленные подписчики.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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