Лизу Галкину превратили во взрослую женщину: народ в ужасе от этого фото

Эксперименты с макияжем пришлись по вкусу далеко не всем.

Лиза Галкина с первых дней жизни находится под пристальным вниманием публики. Наследница Аллы Пугачевой растет на глазах миллионов поклонников, и иногда стремление девочки стать взрослой шокирует фанатов.

Так, в своем блоге Примадонна поделилась кадром, на котором Лиза предстает при полном параде. Девочка накрасила глаза и губы, добавила румяна, а завершила образ эффектной прической, уложив волосы на плойку.

Подобный образ смутил пользователей Сети. В комментариях одни осудили Пугачеву за то, что позволила дочери экспериментировать с внешностью. Другие же призвали артистку не торопить взросление дочери, которая должна наслаждаться своим детством.