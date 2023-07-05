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Лизу Галкину не отличить от этой женщины: теперь понятно, в кого такая красотка

5 июля 2023 17:00
Лизу Галкину не отличить от этой женщины: теперь понятно, в кого такая красотка

Сходство впечатлит любого.

Лиза Галкина скоро переплюнет по популярности свою мать — Аллу Пугачеву. Интернет-пользователи охотно наблюдают за тем, как растет наследница Примадонны отечественной эстрады. Благо в социальных сетях полно фото и видео с малышкой.

Публика не устает восхищаться талантами маленькой звезды. Лиза очень артистична, поэтому ей прочат успешную карьеру актрисы или певицы. К тому же девочка — невероятная красотка. Ее внешность уже не раз горячо обсуждалась в Сети.

Ранее поклонники спорили, на маму или же папу больше похожа Галкина. Однако оказалось, что она растет копией женщины, которую прежде многие никогда не видели.

Кристина Орбакайте поделилась в соцсетях фотографией своей бабушки Зинаиды Архиповны. И тут стало очевидно, что именно в нее Лиза такая красотка. Поразительное сходство девочки с мамой Пугачевой трудно не заметить.

Лизу Галкину не отличить от этой женщины: теперь понятно, в кого такая красотка
Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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