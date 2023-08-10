Лиза и Гарри Галкины скоро примерят форму: что известно о будущем детей Пугачевой

Поклонники Аллы Пугачевой еще в прошлом году долго не верили в информацию о ее эмиграции. Они предполагали, что Примадонна не станет перевозить за рубеж детей, ведь Лиза и Гарри Галкины только освоились в дорогой подмосковной школе. Но, как выяснилось, наследникам артистки все-таки пришлось получать образование за границей.

Во время переезда дети занимались дистанционно, но затем сели за парты. В этом сентябре они, как и миллионы других школьников, примерят форму. Вот только сделают это Лиза и Гарри в стенах элитного израильского учебного заведения.

Частная школа King Solomon считается довольно молодой, так как была основана несколько лет назад. Дети там обязаны носить определенную форму. Внешне она представляет собой футболку с эмблемой учебного заведения и простые брюки или юбку.

Занимаются в данной школе исключительно отпрыски из богатых местных семей, так как стоимость обучения там одна из самых дорогих в Израиле. Среди учеников теперь значатся Лиза и Гарри Галкины, которые пока будут посещать начальные классы. В сумме за год уроки сына и дочери обойдутся Пугачевой в 3,2 млн рублей.