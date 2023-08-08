Лиза и Гарри Галкины росли с чужой женщиной: вот в кого такие талантливые

Лиза и Гарри Галкины в прошлом году переехали вместе с матерью в Израиль. Алла Пугачева продолжает изредка делиться с поклонниками фото и видео с наследниками. И пользователи Сети не перестают удивляться тому, какими смышлеными и талантливыми растут близнецы.

Брат и сестра с детства проявляют интерес к музыке. Они разговаривают на нескольких иностранных языках, много читают и, кажется, знают ответ на любой вопрос. Многие думают, что Лиза и Гарри пошли в свою мать. Однако Примадонна отечественной эстрады никогда не скрывала, что пользовалась услугами няни. Именно она внесла огромный вклад в воспитание звездных детей.

Помощницу артистки зовут Оксана. Певица однажды показала ее поклонникам в социальных сетях. Молодая и красивая женщина сразу понравилась фолловерам Пугачевой, отметившим, что та доверила любимых наследников настоящему профессионалу.