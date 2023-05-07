Лиза и Гарри Галкины оказались в опасности за границей: Пугачева бросила и защитить некому

Дети подверглись испытанию, которое может быть не по силам даже взрослым

Пока Алла Пугачева занимается важными делами в России, ее дети не сидят без дела во Франции. И надо сказать, без присмотра матери они ежедневно рискуют не только своим здоровьем, но и жизнями.

Казалось бы, что может случиться с Лизой и Гарри Галкиными всего за пару дней отсутствия близкого человека? Но муж певицы придумал, как пощекотать нервы себе и детям. Вместе они отправились в Диснейленд, где много довольно опасных развлечений для младших школьников. Например, горки, во время катания на которых сотрудники парка то и дело пытаются напугать тебя до смерти.

Да, наверное, для взрослого человека это забавно, но избранник Примадонны не стал скрывать — брат и сестра были сильно напуганы.

«Мы идем кататься на суперопасном аттракционе!» — отмечал он.

Дети, как позже сознался артист в соцсетях, громко кричали и едва не лишились чувств от таких забав.