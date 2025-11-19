Лию Ахеджакову убрали из легендарной комедии Рязанова: в кадре вместо нее другая скандально известная звезда

Когда «Служебный роман» Эльдара Рязанова вышел в 1978 году, он сразу стал фильмом, который цитировали, пересматривали и считали эталоном советской лирической комедии. Образ Верочки-секретарши, сыгранной Лией Ахеджаковой, давно стал отдельной культурной единицей. Поэтому любое вмешательство в знакомую формулу оказалось рискованным.

Спустя десятилетия продюсеры всё-таки решились на ремейк — «Служебный роман. Наше время». Задача была амбициозной: сохранить узнаваемую структуру истории, но перезапустить её с новым актёрским составом и современными героями. Касаться главных героев не будем, перейдем к самой спорной кандидатуре.

Самой странной заменой стала роль Верочки. Вместо Ахеджаковой в кадре появился Павел Воля — сыграл он не секретаршу, а метросексуала-ассистента Вадика, который так же щебечет по телефону, контролирует офисную атмосферу и следит за модой куда внимательнее, чем за документами.

В образ руководительницы, когда-то воплощённый Алисой Фрейндлих, вошла Светлана Ходченкова. Ей досталась версия Мымры уже XXI века — строгой, закрытой, но всё же далёкой от той колкой и неловкой героини, которая стала классикой.

В ремейке также сыграли Марат Башаров — его назначили новым Самохваловым, — и Анастасия Заворотнюк, появившаяся в роли Рыжовой.

Несмотря на громкие имена, проект зрители встретили прохладно. Аудитория сразу отметила отсутствие той самой химии между героями, которую в оригинале создавали Фрейндлих и Андрей Мягков. Сам Рязанов говорил, что смотреть ремейк не собирается — и на фоне отзывов стало понятно, что решение было продиктовано не снобизмом, а честным нежеланием участвовать в переосмыслении собственной классики.

Оригинальная Верочка Ахеджаковой — одна из тех ролей, которые в массовом сознании так и остались нерушимыми. Героиню обожают, хотя саму актрису по большей части люди на дух не переваривают.

Статистическое учреждение в центре Москвы? Только фанаты «Служебного романа» ответят, где Рязанов снимал фильм.