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Ливанов выбрал лучшего Шерлока Холмса: удивительно, но речь не о советском

1 декабря 2023 09:00
Ливанов выбрал лучшего Шерлока Холмса: удивительно, но речь не о советском

Артист высоко ценит коллегу.

Актерскую игру Василия Ливанова в телефильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» высоко оценили не только в СССР, но и в Англии, на родине писателя Артура Конан Дойла. В 2006 году звезду наградили почетным членством ордена Британской империи за заслуги перед искусством.

Однако скромный Ливанов не считает себя лучшим исполнителем культовой роли. Оказывается, актер отдает предпочтение Бенедикту Камбербэтчу. Семь лет британец играл в сериале «Шерлок», получившем популярность во всем мире. Однажды Камбербэтч встретил советскую звезду на церемонии Гильдии продюсеров.

Коллеги обменялись любезностями и признались, что являются большими поклонниками друг друга. В 2021 году британский актер приезжал в Россию и посетил программу «Вечерний Ургант». Тогда Бенедикт Камбербэтч и разоткровенничался о роли Шерлока Холмса и ее многочисленных исполнителях.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980–1987)
Алла Новикова
Алла Новикова
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