Ливанов терпеть не мог Кончаловского: причина крайне постыдная

Андрей Кончаловский и Василий Ливанов когда-то были не разлей вода. Но дружба двух талантов закончилась некрасивой историей. Актер раз и навсегда разочаровался в режиссере.

Случилось это после выхода картины «Андрей Рублев». Сценарий ленты написал муж Юлии Высоцкой вместе с Андреем Тарковским. Но саму идею им на блюдечке с голубой каемочкой преподнес Ливанов.

Интересной задумкой звезда экрана поделился с друзьями, даже не думая, что те могут нагло ее украсть.

«Я, полный впечатлений, рассказал им фильм о Рублеве», — вспомнил он в студии шоу «Судьба человека».

Новость о том, что приятели тайно взяли за основу рассказанный им сюжет, потрясла Василия Борисовича. После этого случая он терпеть не может Кончаловского, хоть тот и попросил у него прощения.

Народный артист заметил, что впредь никакой дружбы между ними быть не может. Ливанов утратил доверие к бывшему приятелю, а без него, по мнению знаменитости, любые отношения бессмысленны.