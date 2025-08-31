Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике)

И да, мы уже дали вам подсказку на первый вопрос.

Пахнет ванилью из кухни, за окном медленно кружатся в вальсе багряные клены, а на асфальте шуршит под ногами первая пожухлая листва — самое время завернуться в плед, достать из закромов памяти самые теплые воспоминания и проверить, насколько же хорошо вы знаете советскую мультипликацию.

Мы собрали для вас кадры, которые — как засушенный между страницами книги кленовый лист — хранят в себе всю магию ушедшей эпохи.

Здесь вы не найдете яркой компьютерной графики; только уютную, нарисованную вручную осень с акварельными разводами тумана, пламенеющими гроздьями рябины и домиками с дымком из труб.

Этот тест — мини-путешествие в детство. Сможете ли вы с первого взгляда узнать мультфильм по залитому осенним солнцем лесу, по дорожке, усыпанной желтыми листьями, или по знакомому силуэту на фоне хмурого октябрьского неба?

Для настоящих знатоков это не составит труда — ведь в каждом кадре спрятана целая история. Приготовьтесь к путешествию по самым живописным и уютным уголкам Союзмультфильма. Погнали!

