Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)

13 сентября 2025 19:34
Эта задача под силу только выросшим в советские годы.

Осень — идеальное время для ностальгии и просмотра старых добрых фильмов. Что может быть лучше, чем завернуться в плед, взять чашку чая и погрузиться в атмосферу советского кинематографа?

Но сегодня мы предлагаем взглянуть на него под новым углом. Искусственный интеллект попытался передать суть пяти культовых картин всего лишь несколькими смайликами.

Сможете ли вы угадать, какие это фильмы? Проверьте, насколько хорошо вы чувствуете эти образы и символы, знакомые каждому зрителю с детства.

Возможно, некоторые комбинации покажутся вам неожиданными. Желаем удачи!

Ранее мы писали: Осенний марафон для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов по пальто и шарфам героев (тест)

Фото: Кадр из фильма «Из жизни отдыхающих» (1980)
Ольга Назарова
