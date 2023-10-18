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Лисовец опять раскрыл гадкую правду о поездах: у людей волосы встанут дыбом

18 октября 2023 09:45
Лисовец опять раскрыл гадкую правду о поездах: у людей волосы встанут дыбом

История путешествия стилиста железнодорожным транспортом получила продолжение.

Несколько месяцев назад Влад Лисовец впервые за долгое время отправился в путешествие в плацкартном вагоне и остался в ужасе от увиденного. После возвращения домой стилист опубликовал в соцсетях крайне возмущенный пост.

Многим показалось, что фешен-гуру просто «зазвездился» и считает себя лучше обычных людей. На днях Влад наконец-то разъяснил, что его так шокировало в российских поездах.

Лисовец рассказал, что вместе с ним ехало много неприятных пассажиров. Курильщики дымили, чем нарушали все правила, бросали окурки прямо под поезд и плевались там же. Женщина разговаривала с маленьким ребенком матерными словами. Мужчина недоумевает, как можно позволять себе подобное поведение.

Свои гневные высказывания в соцсетях основатель школы стиля считает абсолютно верными.

«Людей надо учить. Кто-то должен делать им замечания», — заявил знаток моды на шоу «Лера в большом городе».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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