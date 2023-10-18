Лисовец опять раскрыл гадкую правду о поездах: у людей волосы встанут дыбом

Несколько месяцев назад Влад Лисовец впервые за долгое время отправился в путешествие в плацкартном вагоне и остался в ужасе от увиденного. После возвращения домой стилист опубликовал в соцсетях крайне возмущенный пост.

Многим показалось, что фешен-гуру просто «зазвездился» и считает себя лучше обычных людей. На днях Влад наконец-то разъяснил, что его так шокировало в российских поездах.

Лисовец рассказал, что вместе с ним ехало много неприятных пассажиров. Курильщики дымили, чем нарушали все правила, бросали окурки прямо под поезд и плевались там же. Женщина разговаривала с маленьким ребенком матерными словами. Мужчина недоумевает, как можно позволять себе подобное поведение.

Свои гневные высказывания в соцсетях основатель школы стиля считает абсолютно верными.