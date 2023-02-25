Лисовец назвал самые модные прически 2023 года: будете молодой и стильной

Чаще всего мода оказывается цикличной, и то, что было стильно несколько десятилетий назад, постепенно вновь становится актуальным. С прическами происходит точно также.

Известный специалист в бьюти-сфере Влад Лисовец рассказал, что трендом 2023 года будут укладки из эпохи 80-х и 90-х. В то время как идеально зализанные волосы, которые были популярны последние несколько лет, станут достаточно тривиальными и будут лишь старить красавиц.

Как утверждает стилист, в моду вновь войдут челки и для тех, кто хочет заметно омолодиться, это самый лучший вариант.

С такой прической лицо будет сразу выглядеть мягче и свежее. Помимо этого, женщинам стоит присмотреться и к стрижке-лесенке. Именно благодаря ей весь образ становится немного небрежным, придавая даме ещё больше легкости и привлекательности.