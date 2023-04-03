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Лишний вес и зависимость: как судьба обошлась с сыном Полищук после ее смерти

3 апреля 2023 10:30
Лишний вес и зависимость: как судьба обошлась с сыном Полищук после ее смерти

Жизнь ее наследника вряд ли можно назвать счастливой.

Любовь Полищук первый раз стала матерью в 1972 году, когда на свет появился ее сын Алексей. Наследник артистки решил пойти по стопам матери и прославился как талантливый актер. Поклонники осыпают его комплиментами, но мало кто знает, с какими сложностями Макаров сталкивается вне съемочной площадки.

Как оказалось, детство артист провел в интернате, куда мать сдала его, так как часто улетала на гастроли. Это очень сильно сказалось на будущем артиста, который вырос в проблемного подростка и с 17 лет начал злоупотреблять алкоголем. Долгое время артист не мог справиться со своей зависимостью и уверен, что это весьма негативно отразилось и на его здоровье, и на отношениях с близкими.

Помимо этого, в один из самых сложных периодов жизни Макаров страдал от лишнего веса. Переживая депрессию, он растолстел до 127 килограммов, а справиться с переживаниями пытался также с помощью алкоголя.

Лишний вес и зависимость: как судьба обошлась с сыном Полищук после ее смерти

«Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми», — признавался артист в одном из шоу.

В итоге артисту удалось справиться с зависимостью и восстановить свою жизнь. Он привел в себя форму, отказался от спиртного и каждый день занимается в тренажерном зале, а все свое время посвящает работе.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала «Тот мужчина, та женщина»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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