Лишний вес и растительность на лице: в этой девушке невозможно узнать дочь Пьехи

Сегодня Илона Броневицкая, дочь легендарной Эдиты Пьехи и мать Стаса Пьехи, занимается бизнесом и общественной деятельностью. Но в 80-е Броневицкая активно снималась в кино и выглядела совсем иначе.

В 1981-м 20-летняя Броневицкая исполнила роль второго плана в телевизионном фильме «Наше призвание», а позже вышло продолжение «Я – вожатый форпоста» с ее же участием.

Актриса сыграла старшеклассницу 20-х годов Гермеону Фрадкину, которая мечтает попасть в ученический комитет, но не пользуется популярностью среди сверстников.

В те времена Илона Броневицкая отличалась полнотой – ее воспитывала бабушка Эрика Карловна, которая считала, что ребенок должен много есть. Броневицкая вспоминала, как она однажды за раз съела целых двух цыплят табака.