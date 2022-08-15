Лишившаяся работы Сябитова рассекретила баснословные траты: вот что произошло

В жизни телеведущей Розы Сябитовой произошло знаменательное событие: в июне этого года она впервые стала бабушкой. Теперь звезда всячески помогает своей единственной дочери Ксении — в том числе и покупает детские вещи.

Главная телесваха страны, лишившаяся работы в шоу «Давай поженимся!», не стала скрывать, что в последнее время ее траты заметно выросли. Сябитова не жалеет денег на свою любимую внучку, однако при этом не скрывает, что цены на необходимые для ребенка предметы гигиены ее попросту шокируют.

«Только на памперсы уйдет 200 тысяч в год!» — возмутилась она в беседе с корреспондентами портала Prozvezd .

Впрочем, знаменитость проявила находчивость и придумала, как сэкономить. Телеведущая уверена, что вместо подгузников можно использовать обыкновенную марлю, которую нужно лишь своевременно менять.