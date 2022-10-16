Лишившаяся ног Агата из «Вечного зова» назвала виновных в трагедии: все прошли мимо

Тамара Дегтярева на заре карьеры за считанные годы стала ведущей театральной актрисой. Олег Ефремов переманил ее из ТЮЗа в «Современник». А когда театр возглавила Галина Волчек, она загрузила Тамару работой и дала ей роли во всех важных спектаклях. Дегтярева с трудом успевала бегать на съемки в кино. Единственным исключением стал сериал «Вечный зов» в 1973 году: понимая легендарность проекта, Волчек сама переделывала расписание Тамары, чтобы та могла не пропускать рабочие дни на площадке. Актриса сыграла в картине роль Агаты, сделавшую ее известной. Съемки длились 10 лет.

К загруженности на работе Дегтярева относилась спокойно: она даже могла выкроить время на преподавание в театральных вузах. Но все изменилось в 2012 году. После экстренной операции актриса лишилась правой ноги. До сих пор неизвестно, почему дело дошло до ампутации. По версии ее коллег, Тамара наступила на гвоздь на сцене и занималась самолечением. Причину инфекции в организме актрисы слишком долго искали и медики, поэтому Дегтярева провела в больнице полгода и выехала оттуда на инвалидном кресле.

Когда в 2016 году Тамара стала героиней проекта «Идеальный ремонт», она обмолвилась, что не осуждает виновных в своей трагедии. Она намекнула, что многие прошли мимо ее горя.