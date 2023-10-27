Лишиться детей может в любую минуту: есть один запрет, который Пугачева боится как огня

Буквально недавно стало известно, что Алла Пугачева поменяла место жительства. Из Израиля, где политическая обстановка оказалась нестабильной, она перебралась на Кипр. На этом острове певица уже давно имеет свою недвижимость, а значит, и местное гражданство.

Однако, как уверяют некоторые источники, исполнительница мечтает о возвращении в Россию. Любимая портниха Пугачевой Любовь Аксенова считает, что ее бывшая клиентка очень тоскует по родине. Она ссылается на откровения их общих с певицей друзей.

Аксенова подчеркнула, что Примадонна осознает, в какой непростой ситуации она сейчас оказалась. Вернуться в Россию у нее не получается из-за своего семейного положения. Ведь тогда супруг артистки может забрать детей в Европу, ссылаясь на нормы местного законодательства. А представить свою жизнь без двойняшек Пугачева не способна.