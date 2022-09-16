Лишился зубов: не поверите, чем обернулась эпизодическая роль для Смоктуновского

Иннокентий Смоктуновский за годы карьеры воплотил десятки ярких ролей, которые надолго запомнились зрителям. При этом он мог блистать даже в эпизодах, например, в ленте «Ловушка для одинокого мужчины». Поклонники до сих пор с восторгом наблюдают за игрой прославленного артиста, при этом многие из них не догадываются, насколько комичная история сопровождала работу над фильмом.

Как рассказывал сам актер, картину снимали в Крыму, куда и приехала вся съемочная группа. В один из первых дней Смоктуновский решил насладиться водами Черного моря и отправился купаться, но потерял свой зубной протез. Расстроенный артист тут же сообщил о пропаже директору картины, а тот попытался исправить ситуацию и отправил на поиски всю съемочную команду и даже местных жителей. В итоге им удалось найти вставные зубы, но оказалось, что они принадлежат совершенно другому человеку и не подходят Смоктуновскому.

После этого актер смирился с ситуацией. Он решил не обращаться к стоматологу и отказаться от своей голливудской улыбки. Артист был уверен, такая деталь придаст харизмы его персонажу и сделает роль еще более запоминающейся, и оказался прав. Его герой до сих пор любим и зрителями, и критиками.