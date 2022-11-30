Лишился зубов и весил 40 кг: при виде красавца из «Татьяниного дня» оторопь берет

Артем Артемьев когда-то был успешным актером. Наиболее яркий проект в его фильмографии — сериал «Татьянин день», снимаясь в котором артист был настоящим красавцем. Теперь же его не узнать.

Больше актер не появляется на экранах, на что есть веская причина. В 2010 году жизнь Артемьева резко изменилась: он ввязался в одно «нехорошее дело». Артист отправился в Европу, где кто-то его отравил. Подробности случившегося он раскрывать не стал.

Артемьев отметил лишь, что последующие шесть лет не мог ходить, а его волосы и зубы попросту выпали. Актер похудел до 40 килограммов, но со временем ему стало несколько лучше. Артем уже может самостоятельно передвигаться, но о возвращении к актерской профессии речи не идет.

Друзья отвернулись от знаменитости, полагая, что тот подсел на запрещенные препараты. Медики тоже отказались помогать артисту и говорили о том, что у него рак кишечника. Однако возлюбленная Артема по имени Валентина уверят, что дело вовсе не в онкологии. В любом случае состояние звезды по-прежнему плачевное. Денег на жизнь у пары совсем не осталось: им приходится питаться тем, что удастся найти в лесу или украсть в магазине.