Лишился собственного имени: куда пропал альпинист-предатель из «Вертикали» (фото)

Картина «Вертикаль» на тему альпинизма вышла во второй половине 60-х. Главную роль сыграл Владимир Высоцкий, а компанию ему составил Геннадий Воропаев. Он перевоплотился в альпиниста-предателя, скрывшего радиограмму. Как сложилась судьба этого талантливого артиста?

На счету Воропаева множество киноролей, но больше он любил театр. Геннадий Иванович сводил с ума поклонниц мужественностью и аристократичным образом. На счету Воропаева было множество романов с именитыми актрисами. Перед его чарами не устояли Нина Ургант и Светлана Карпинская. Но в жены он взял балерину Аллу Осипенко.

Воропаев блистал в кино в 60-х и 70-х годах. Крах настал спустя 20 лет, когда распался СССР. Кризис затронул кинематограф, и актеры оказались не у дел. О Воропаеве стали забывать, но его спасали театр и сериалы, которые в начале нулевых были очень популярны. Артист снялся в телехите «Улицы разбитых фонарей», правда, тут вышло недоразумение. Его имя в титрах указали неверно — Геннадий Воронов. Актер уже был настолько забыт, что создатели сериала даже не вспомнили его фамилию. Геннадий Иванович скончался в 71 год. Причиной смерти стал инсульт.