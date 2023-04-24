Лишился рыжей шевелюры и раздобрел: хулигана Васю из «Ералаша» не узнать (фото)

Рыжий хулиган Вася из «Ералаша» и по сей день остается одним из ярчайших героев киножурнала. Его роль исполнил Павел Степанов, который в свое время обрел бешеную популярность. Но момент славы длился недолго, и об актере постепенно забыли. Чем сегодня живет Степанов?

Павел был вдохновлен своим триумфом после «Ералаша». Он решил, что будет поступать в театральный институт, но не успел — его призвали в армию. Степанов вернулся в середине 80-х, то есть как раз в то время, когда страна переживала непростой период. Кризис коснулся и кино, поэтому многие актеры оказались не у дел. Так что Павел выбрал более стабильную и «земную» профессию.

Степанов получил техническое образование и устроился в «Президент-Отель». Он стал специалистом в области электроники и настоящим мастером своего дела. Бывший актер давно женат, у него есть дочь. Сегодня в 59-летнем Степанове не узнать того рыжего сорванца. Он поседел, располнел, а его взгляд утратил былой хулиганский блеск. Тот самый Вася остался только в старых выпусках «Ералаша».