Лишился отца из-за Меган Маркл: постыдную правду о принце Гарри предали огласке

Жизнь принца Гарри кардинально изменилась после женитьбы на Меган Маркл. Внук Елизаветы II сделал непростой выбор и испортил свои отношения с родными.

В 2020 году Герцоги Сассекские сложили с себя полномочия членов королевской семьи. Этим супруги не ограничились и дали скандальное интервью Опре Уинфри. Все это усугубило и без того непростую ситуацию. Дошло до того, что Гарри, который, как пишут в Сети, во всем идет на поводу у своей возлюбленной, лишился отца.

Постыдную правду о принце предала огласке его благоверная. Меган Маркл охотно поделилась подробностями непростых взаимоотношений мужа с родными. Оказалось, что герцог занес своего отца, принца Чарльза, в черный список. «Гарри признался мне: „Я потерял отца из-за всего этого“. Это его решение», — цитирует герцогиню портал Thecut .