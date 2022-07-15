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Лишился не только супруги: оставшийся в одиночестве Лепс не стал молчать

15 июля 2022 11:31
Лишился не только супруги: оставшийся в одиночестве Лепс не стал молчать

Музыкант поделился неожиданными подробностями своей жизни.

Григорий Лепс взбудоражил поклонников, рассказав о своем похудении. Как оказалось, музыкант решил избавиться от 20 лишних килограммов.

По словам Лепса, впервые он задумался о здоровом образе жизни еще до пандемии, решив на спор отказаться от горячительных напитков на целый год. Теперь же, став холостяком, он продолжил совершенствоваться. Артист вплотную занялся своим здоровьем и благодаря постоянным занятиям спортом смог в итоге привести себя в форму, в которой был 25 лет назад.

«Так легче работать, легче дышать, легче двигаться по сцене», — рассказывает музыкант в беседе с порталом «СтарХит».

Также артист отметил, что запретил себе и другие излишества. Как оказалось, отказ от вредных привычек положительно сказался на его голосе, состоянием которого Лепс сейчас очень доволен.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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