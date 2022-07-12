Лишился куплетов в новой песне: Артик не стал молчать о распаде Artik & Asti

Артем Умрихин прокомментировал слухи о своем уходе из группы Artik & Asti. Ранее появилась информация, что музыкант намерен покинуть коллектив и не выступать как солист.

Вот уже несколько недель поклонники активно обсуждают будущее любимой группы. Дело в том, что Артик перестал присутствовать на сцене вместе с новой солисткой Севиль, а не так давно певица представила новую версию трека «Гармония», где не было куплета Артика. Исходя из этого, многие фанаты предположили, что музыкант хочет покинуть группу и будет заниматься лишь ее продюсированием. Однако, как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

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По словам знаменитости, последние месяцы он был занят важными для себя делами, которые связаны преимущественно с его семьей. И именно поэтому он не уделял должного внимания группе, доверив все выступления Севиль.

«Сейчас я возвращаюсь к работе в студии, приступаю к написанию новых песен для альбома», — цитирует слова артиста PeopleTalk .

Артик также признался, что в скором времени поклонники группы увидят новую композицию, записанную с одним известным артистом. Продюсер отказался назвать имя звезды, но дал понять, что фанаты останутся в восторге от коллаборации.