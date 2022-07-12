Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Лишился куплетов в новой песне: Артик не стал молчать о распаде Artik & Asti

Лишился куплетов в новой песне: Артик не стал молчать о распаде Artik & Asti

12 июля 2022 18:30
Лишился куплетов в новой песне: Артик не стал молчать о распаде Artik & Asti

Продюсер определился со своим будущим.

Артем Умрихин прокомментировал слухи о своем уходе из группы Artik & Asti. Ранее появилась информация, что музыкант намерен покинуть коллектив и не выступать как солист.

Вот уже несколько недель поклонники активно обсуждают будущее любимой группы. Дело в том, что Артик перестал присутствовать на сцене вместе с новой солисткой Севиль, а не так давно певица представила новую версию трека «Гармония», где не было куплета Артика. Исходя из этого, многие фанаты предположили, что музыкант хочет покинуть группу и будет заниматься лишь ее продюсированием. Однако, как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

В американском сериале высмеяли русских бабушек: «Нисколечко не стыдно»

По словам знаменитости, последние месяцы он был занят важными для себя делами, которые связаны преимущественно с его семьей. И именно поэтому он не уделял должного внимания группе, доверив все выступления Севиль.

«Сейчас я возвращаюсь к работе в студии, приступаю к написанию новых песен для альбома», — цитирует слова артиста PeopleTalk.

Артик также признался, что в скором времени поклонники группы увидят новую композицию, записанную с одним известным артистом. Продюсер отказался назвать имя звезды, но дал понять, что фанаты останутся в восторге от коллаборации.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Related video