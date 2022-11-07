Лишился дочери и не смог пережить 90-е: что известно о трагедии Эдика из «Кавказской пленницы»

Руслан Ахметов наиболее известен по роли Эдика в комедии «Кавказская пленница». За годы карьеры он снялся более чем в 40 фильмах и радовал зрителей преимущественно комедийными ролями. Однако жизнь самого артиста была совсем не такой счастливой.

Так, свою первую любовь артист встретил еще в школе. В течение нескольких лет он встречался с одноклассницей Людой, а когда им исполнилось по 18 лет, то пара решила отправиться в ЗАГС. Однако мать невесты была против этого союза, поэтому спрятала паспорт дочери. Будучи студентом ВГИКа, Ахметов расстался с Людой, но так и не смог ее забыть и хранил образ первой любви всю жизнь.

Второй спутницей артиста стала француженка Наталья Гапонова. После нескольких лет отношений супруги завели дочь Елену, но потом их счастью пришел конец. Гапонова решила развестись с мужем и уехала вместе с ребенком во Францию. В течение нескольких лет Ахметов пытался разыскать свою семью, но так и не смог, поэтому больше никогда не видел дочь.

В третий раз знаменитость сошелся со своей коллегой: Ахметов начал встречаться с актрисой Ниной Забродиной. Влюбленные были вместе несколько лет, но развивающаяся зависимость от спиртного разрушила их отношения. Повлияло пагубное пристрастие и на карьеру артиста. В 90-е ему предлагали все меньше и меньше ролей, поэтому он начал пить.

В итоге Ахметов последние годы жизни сдавал одну комнату в своей московской квартире, а в другой ютился с матерью. Когда же ее не стало, он погрузился в тяжелую депрессию, из которой уже не смог выбраться: артист скончался в 2005 году всего лишь через год после похорон матери.