Лишился будущего из-за неприглядной фамилии: где сейчас Валька из «Чучела»

Подростковая драма «Чучело» стала для своего времени шокирующим откровением. Раньше советских школьников чаще всего показывали примерными ребятами с высокими устремлениями. Но в фильме Ролана Быкова представлено аморальное общество юных садистов.

Так, невозможно забыть хулигана Вальку, который сдавал бездомных собак живодерам. Роль неприятного школьника исполнил Константин Чеховский. После съемок в фильме «Чучело» он хотел связать свою жизнь с актерством, однако его карьера в кино не сложилась.

Чеховский признавался, что во всем «виновата» его фамилия. Он рассказал, что на «Мосфильме» в ней допустили ошибку. Фамилия Константина стала неприглядной, и из-за этого ролей ему больше не предлагали. Так он лишился своего звездного будущего.

Но Константин не потерял себя в этой жизни. Он занимается ремонтом ретромотоциклов и посвящает свое время жене и двум дочерям.

Сегодня 54-летнего «Вальку» не узнать. Из невзрачного подростка он вырос в привлекательного мужчину. Константин выглядит счастливым и состоявшимся человеком.