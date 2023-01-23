Лишили короны за обжорство: экс-королева красоты, над которой потешался весь мир

Доминик Рамирес стала обладательницей титула «Мисс Сан-Антонио» в 2011 году. Девушка покорила членов жюри и публику своей красотой, но не смогла удержать титул.

Дело в том, что после конкурса Доминик решила ни в чем себе не отказывать и перестала следить за собственным питанием. Она отказалась от диет и походов в тренажерный зал, что практически сразу отразилось на ее весе: девушка набрала 10 килограммов. Эти перемены во внешности не остались без внимания организаторов конкурса, которые тут же подали на нее в суд.

Дело в том, что по условиям конкурса Доминик должна была держать себя в форме в течение нескольких лет даже после окончания мероприятия. В противном же случае она лишалась титула и короны. В суде модель пыталась оспорить решение, но не смогла доказать свою правоту. В итоге она лишилась титула из-за большой любви к вкусной еде.