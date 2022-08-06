Лишили души: американцы опозорились при переводе «Смешариков»

Зарубежные зрители получили возможность познакомиться с одним из лучших отечественных мультсериалов, но не прочувствовать всю его глубину. Виной тому дубляж, который не сумел передать львиной доли очарования «Смешариков».

Американские актеры озвучки не сумели продемонстрировать ту же артистичность, что российские, а переводчикам не дались многие отсылки и философские рассуждения персонажей. Некоторым зрителям не пришлись по душе и адаптированные имена героев.

Крош стал — Крашем, КарКарыч — Карлином, Ежик — Чико, Копатыч — Барри, Бараш — Уолли, Лосяш — Докко, а Совунья с Нюшей превратились в Ольгу и Розу.

Поклонники мультфильма разделились во мнениях: кто-то заключил, что американцы не справились с локализацией, другие же нашли в адаптированных именах логику; к примеру, Ольга отдаленно напоминает слово Owl — «сова». В остальном же американцев укорили за отсутствие души: