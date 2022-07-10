Лишили автомобиля: зрителям напомнили о главном скандале «Поля чудес»

Программа «Поле чудес» выходит в эфир с 1990 года и все это время пользуется огромной популярностью у зрителей. Однако за столько лет было несколько неприятных моментов, негативно сказавшихся на репутации «народного» шоу.

Самый громкий скандал разразился на съемках юбилейного сотого выпуска телепередачи, которые проходили в Цирке на Цветном бульваре. В финале за главный приз, автомобиль марки Volvo, боролся скромный учитель Петр Капустин из Магадана. Судя по трем отгаданным буквам, он явно знал ответ на вопрос: «Как по-другому называется водяной воробей?», но почему-то предпочел взять минуту на размышление.

Именно в этот момент из зала выкрикнули: «Оляпка». После чего Леонид Якубович, согласно правилам, задал игроку другой вопрос, так как на предыдущий была получена подсказка. На этот раз загаданное слово Капустин не знал и довольствовался лишь утешительным призом.

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Многие решили, что человек из зала, давший непрошенную подсказку, был подсадным лицом. Организаторы специально сделали так, чтобы дорогостоящая иномарка осталась в Москве. Те, кто в наше время пересматривает тот самый сотый выпуск «Поле чудес», до сих пор ощущают несправедливость и жалеют неудачливого учителя.