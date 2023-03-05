Лишилась всего по щелчку пальцев: судьба советской красавицы проберет до мурашек

В советское время было множество талантливых и перспективных актрис, чьи жизни заканчивались бесславно. Жертвой собственной судьбы стала и Ольга Бган, которая прославилась после выхода картины «Человек родился».

Молодая красавица-актриса получила главную роль в ленте Валерия Ордынского неожиданно для самой себя. Кстати, ее героиню Надю Смирнову озвучивала тогда никому не известная актриса Людмила Гурченко. Участие в драме «Человек родился» стало вершиной успеха Бган, ведь после этого фильма она почти не снималась в кино. В общей сложности на ее счету всего шесть ролей.

Личная жизнь Бган тоже складывалась непросто. Первый супруг, актер Юрий Гребенщиков, оказался изменщиком. Брак со вторым мужем, режиссером Алексеем Симоновым, поначалу был счастливым. У пары родился сын, но вскоре у супругов начались проблемы.

Из-за невостребованности в профессии у Бган развилась депрессия. В порыве отчаяния она разорвала свои отношения с мужем, и с того момента ее жизнь покатилась под откос. Ольга начала злоупотреблять алкоголем и пропадала в сомнительных компаниях.

Она вышла замуж в третий раз — избранником оказался ее собутыльник. Ничего хорошего эти отношения не принесли. Бган ушла из жизни в новогоднюю ночь. Ей был всего 41 год. О судьбе актрисы рассказал Дзен-канал «Вехи Истории».