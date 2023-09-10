Лишилась волос на лбу и мужа: неузнаваемая Боярская вернулась на сцену

В последнее время Елизавета Боярская нечасто появлялась на публике. Девушка продолжала сниматься в кино и играть в театре, занималась, благотворительностью, но на светских мероприятиях ее не замечали. Впервые за два года дочь советского д’Артаньяна появилась на премии Корша в Театре Наций.

Зрители заметили, что артистка вышла на красную дорожку без мужа Максима Матвеева. Супруг Елизаветы находится в рабочей поездке: представляет в регионах фильм «Триггер», где сыграл главную роль.

Внешность Боярской удивила и даже напугала поклонников. Многим показалось, что звезда заметно похудела, а длинное черное платье лишь подчеркивало ее истощенный вид. Прическа артистки также насторожила фанатов — кажется, что волосы Лизы сильно поредели. Многие предположили, что девушка тяжело больна, поэтому и не выходила в свет несколько месяцев.