Лишилась волос и не только: Талызина лично «сорвала» парик с Пугачевой

В последние годы Валентина Талызина редко появляется в кино и сериалах. Прославившись благодаря картинам «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и «Большая перемена», актриса внесла достаточный вклад в отечественное кино, чтобы отдохнуть на пенсии. Правда, общественная жизнь не отпускает звезду.

Талызина то и дело дает комментарии о своих знаменитых коллегах. Под атаку активной пенсионерки попала Алла Пугачева. 88-летняя актриса подняла деликатную тему, заявив, что Пугачева уже много лет носит парик. Тем самым Валентина Талызина подтвердила слухи о том, что у Аллы Борисовны проблемы с волосами.

Но на этом артистка не остановилась. Знаменитость прошлась и по вокальным данным исполнительницы. Талызина считает, что певице был дан голос, который Пугачева утратила из-за своих выходок.