Лишилась сына, стала любовницей: схватитесь за голову, узнав о драме Орбакайте

Кристину Орбакайте сегодня можно назвать одной из самых спокойных и уравновешенных знаменитостей. Многодетная мать, верная жена, успешная певица — со стороны жизнь исполнительницы выглядит идеально. Однако у дочки Примадонны есть свои скелеты в шкафу, которые она не спешит демонстрировать публике.

Первого сына знаменитость родила от Владимира Преснякова-младшего. После разрыва с певцом вокалистка переключилась на чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Орбакайте не остановил тот факт, что любвеобильный предприниматель был женат. Ради своего счастья певица была готова пойти по головам, но впоследствии не раз пожалела о своем решении: богач поднимал руку на свою популярную подружку.

В 2003 году пара рассталась, и встал вопрос, с кем же останется сын Дени. Звездная семья боялась, что Байсаров отберет мальчика и ограничит свидания с мамой. Однако конфликт удалось разрешить. Спустя время Кристина Орбакайте обрела счастье с Михаилом Земцовым и родила единственную дочь Клавдию.