Лишилась половины головы в ДТП: ахнете, увидев внешность Африкантовой из «Дома-2»

Татьяна Африкантова стала участницей телестройки, когда приехала на проект к своей дочери Марине. Она запомнилась тем, что уличила ведущую шоу Ольгу Бузову в чтении текста по бумажке.

Прошлой осенью звезда «Дома-2» оказалась на волоске от смерти: она попала в страшное ДТП рядом с Туапсе. Дочь пострадавшей тогда сообщила, что Татьяна сильно поранила голову. При виде повреждения Марина едва не упала в обморок: ей показалось, что у матери отсутствует половина головы. В тот момент девушка уже думала, что останется сиротой, но все обошлось.

Своевременное вмешательство врачей помогло спасти жизнь Африкантовой. Сегодня она чувствует себя отлично, а от аварии практически не осталось следов. Женщина активно ведет соцсети и выкладывает там свои фото. Поклонники в восторге: при таких серьезных травмах Татьяна смогла вернуться к нормальной жизни и выглядит такой же красоткой, как и прежде.