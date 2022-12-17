Лишилась не только рассудка, но и красоты: фанаты Бритни Спирс бьют тревогу

Бритни Спирс когда-то была настоящей поп-дивой. Хиты певицы принесли ей мировую популярность и любовь миллионов людей. Однако после проблем с алкоголем и судебных процессов после развода со вторым мужем, девушка потеряла контроль над своей жизнью.

Долгое время звезда была под опекунством своего отца. За этот период её психике был нанесен заметный урон. Фанаты исполнительницы запустили целое движение по ее освобождению.

В результате этого в 2021 году она вновь получила право самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Впрочем, все оказалось не так радужно. Получив свободу, девушка пустилась во все тяжкие. Её внешний вид и синяки под глазами шокируют пользователей. «Кто-нибудь, пожалуйста, смойте макияж с глаз», «Бедная Бритни :(», Похоже, у нее «синяки на запястье», — комментируют подписчики пост певицы.