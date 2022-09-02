Лишилась не только Прилучного: Муцениеце настиг новый удар

Вот уже семь лет Агата Муцениеце снимается в детективном сериале «Я знаю твои секреты». За все эти годы ее героиня не только успела раскрыть десятки запутанных преступлений, но и создала семью со своим экранным возлюбленным и коллегой в исполнении Михаила Пшеничного. Однако в новых сериях продюсеры экстренно решили разрушить отношения артистки и заменили ее супруга на нового героя.

Так, теперь напарником Муцениеце в шоу станет Антон Хабаров. Он сыграет бывшего спецназовца, отрядом которого когда-то руководил герой Пшеничного, поэтому будет активно помогать в расследованиях.

При этом пока неизвестно, приведет ли новое знакомство к романтическим отношениям. Сами продюсеры сериала не уверены, как именно будет развиваться новая сюжетная линия, но не сомневаются, что Антон Хабаров надолго останется в сериале «Я знаю твои секреты».

«Мы пока не говорим о каких-то отношениях между ними, до этого еще очень и очень далеко», — рассказывает режиссер сериала Ашот Кещян в беседе с «Комсомольской правдой ».

Агата Муцениеце пока не отреагировала на неожиданные перемены в ее жизни. Артистка даже не объяснила поклонникам, почему в новых сериях ее героиня останется без любимого супруга.