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Лишилась миллионов из-за Меган Маркл: звезде «Друзей» пришлось раскошелиться

29 сентября 2022 21:00
Лишилась миллионов из-за Меган Маркл: звезде «Друзей» пришлось раскошелиться

Актриса мечтала оказаться поближе к герцогине Сассекской.

В прошлом году Опра Уинфри стала владелицей особняка в Монтесито. За эту недвижимость она выложила 10,2 млн долларов. Как оказалось, знаменитость с домом уже распрощалась, и теперь у него появился новый владелец. А стала им звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

Чтобы заключить сделку с Уинфри, артистке пришлось раскошелиться. По данным американских СМИ, бывшая супруга Брэда Питта переплатила за особняк несколько миллионов долларов. Объект недвижимости достался ей за 14,8 млн долларов.

Впрочем, Энистон была готова к подобным тратам — и все из-за Меган Маркл. Актриса мечтала стать соседкой самой герцогини Сассекской. К тому же среди других соседей звезды теперь немало и других известных персон. Например, в том же округе живут Ариана Гранде, Гвинет Пэлтроу и Орландо Блум. Отметим, что Опра также не покинула Монтесито, где владеет еще одним особняком в григорианском стиле.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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