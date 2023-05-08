Лишилась кино и детей: чужая ошибка обернулась для Вавиловой непоправимой трагедией
Трагедия изменила ее жизнь.
Наталья Вавилова стала звездой, благодаря фильму «Москва слезам не верит», где исполнила роль Александры, дочери главной героини. После этого режиссеры осыпали артистку предложениями, но в конце 80-х она неожиданно пропала с экранов.
Как оказалось, во время работы над исторической лентой «Николай Подвойский» произошел несчастный случай, который полностью изменил ее жизнь. Во сюжету фильма Вавилова должна была в одном из эпизодов ехать на лошади. Артистка специально училась несколько недель и была готова к сложной сцене, но во время съемок ей предоставили совсем другую лошадь. Животное еще не было знакомо с артисткой и проходило курс лечения, из-за чего нельзя было садиться на его спину, о чем Наталья не догадывалась.
Очнулась прославленная артистка уже в больнице. Лошадь не выдержала боли и скинула ее. Из-за травмы съемки пришлось отложить на несколько дней, а позднее режиссер фильма уволил артистку из-за задержки.
Но падение сказалось не только на карьере Вавиловой. По данным СМИ, в то время она ждала ребенка от своего мужа Самвела Гаспарова, и из-за травмы у нее случился выкидыш. Последствия же оказались настолько серьезными, что она уже не смогла иметь детей.
Вавилова долго не могла смириться со случившимся и решила отказаться от карьеры в кино. Вместе с супругом она долго путешествовала и, вернувшись на родину, занялась благотворительностью.