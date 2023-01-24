Лишилась известного имени в одночасье: как на самом деле зовут Джулию Робертс

Звезда не была готова к такому повороту событий.

Джулия Робертс пережила большое потрясение, узнав тайну из своего прошлого. Актриса оказалась совсем не той, за кого выдавала себя все эти годы.

Правда о происхождении знаменитости была раскрыта в рамках программы «Поиски корней». Ведущий шоу заявил артистке, что Джон Пендлтон Робертс, которого она считала своим прадедом, не мог родиться в семье Уиллиса Робертса и Роды Саттл.

В ходе исследования генеалогического древа актрисы выяснилось, что Уиллис умер в 1864 году, в то время как Джон родился в 1878-м. В результате был сделан анализ ДНК, который показал, что настоящего прапрадеда знаменитости зовут Генри Макдональд Митчелл-младший.

Это открытие расстроило Джулию, ведь она в одночасье лишилась своего звездного имени, давно ставшего настоящим брендом.