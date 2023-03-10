Лишилась фамилии и избавилась от сына: куда пропала та самая Василиса Прекрасная

Легендарная сказка «Василиса Прекрасная» Александра Роу вышла в далеком 1939 году. Главную роль блистательно исполнила Валентина Сорогожская — актриса с запоминающейся славянской внешностью. Сказка прославила ее на всю страну, однако дальнейшая кинокарьера артистки не сложилась.

Сорогожская ушла из профессии после картины «Шел солдат с фронта». Причиной стали семейные обстоятельства. Актриса дважды официально была замужем и воспитывала троих детей, но от старшего ей пришлось избавиться.

Первой любовью артистки стал некий акробат Никитин, от которого она родила сына Валентина. Эти неофициальные отношения вскоре закончились, и артистка вышла замуж за композитора Федора Седых. В их семье появились общие дети — Ирина и Федор. Во время войны Сорогожская и Седых часто гастролировали. Им было трудно всюду разъезжать по городам с тремя отпрысками, и они приняли решение отдать старшего в детдом. В 1949 году супруги забрали сына назад.

Валентина так и не вернулась в кино, ведь ее муж был категорически против. Это привело к разладу в отношениях, и Сорогожская ушла от Седых к Евгению Тетерину. Кстати, в титрах к картине «Василиса Прекрасная» допустили ошибку в фамилии актрисы, указав ее как «В. Сарогожская». Возможно, это было дурное предзнаменование — карьера талантливой артистки не задалась с самого начала.